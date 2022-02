Et dieu dans tout ça ?

Non, les Lumières ça n’est pas juste Diderot, Montesquieu, Rousseau et Voltaire. Le bouillonnement intellectuel du XVIIIe siècle est bien plus vaste. C’est ce que nous invite à découvrir le professeur de littérature et media Yves Citton. Il nous expliquera qu’une « espièglerie » des Lumières a été étouffée, et nous démontrera que la pensée du XVIIIe siècle est loin d’être antireligieuse. Dans son nouveau livre, Yves Citton nous invite aussi à cultiver notre amabilité. Il signe « Altermodernités des Lumières » (Seuil). Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros du Philosophie Magazine, nous propose une définition d’un concept important de la pensée de Gramsci : l’hégémonie culturelle.