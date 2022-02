Et dieu dans tout ça ?

Il s’appelle Fabien. Il a 10 ans. Sa vie est embellie par le foot et la poésie. Puis un jour, ses parents l’emmènent en Syrie. Fabien est le personnage principal du nouveau roman (« Voyage au bout de l’enfance », Seuil) de l’islamologue Rachid Benzine. Fabien s’interroge sur le choix de ses parents : pourquoi ont-ils voulu rejoindre Daech ? Il nous raconte l’horreur de sa vie aujourd’hui dans un camp. Et nous dit ceci : « les malheurs des enfants, je crois que ça n’intéresse jamais vraiment les gens. ». Rachid Benzine, enseignant, chercheur associé au Fonds Ricoeur et écrivain est notre invité cette semaine. Dans notre Grand dictionnaire, le philosophe André Comte-Sponville (auteur d’un Dictionnaire philosophique, PUF) définit la foi.