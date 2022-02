Et dieu dans tout ça ?

« Le monde des consolants et celui des consolés ne sont pas si éloignés : les humains oscillent d’un rôle à l’autre selon les épreuves qu’ils croisent sur leur chemin. ». C’est ce qu’écrit le médecin psychiatre Christophe André. Que peut la consolation ? A-t-elle le pouvoir de soigner, de réparer voire de nous transformer ? Pourquoi est-il parfois si difficile d’accepter ou de proposer la consolation ? Et puis, tiens, est-ce Dieu console ? Christophe André nous répond. Il signe : « Consolations. Celles que l’on reçoit et celles que l’on donne. » (L’Iconoclaste). Pourquoi faudrait-il défendre un droit à la nuit ? Eléments de réponse dans notre Grand dictionnaire avec la philosophe Gaëlle Jeanmart (membre de PhiloCité).