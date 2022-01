Et dieu dans tout ça Dans l’amitié d’une montagne Pascal Bruckner

Pourquoi grimper jusqu’au sommet si c’est pour finalement redescendre ? La question est souvent posée aux passionnées de la montagne. A quoi bon ces ascensions ? Pascal Bruckner répond : « La montagne illustre à merveille l’absurdité délicieuse de l’existence ». Le philosophe ajoute : « On grimpe pour ouvrir l’âme jusqu’aux régions célestes. Toute ascension est spirituelle et matérielle : la montagne est (…) la forme minérale de la transcendance. ». Et selon Pascal Bruckner, évoluer vers les sommets permet aussi de « rajeunir le temps ». Il signe « Dans l’amitié d’une montagne. Petit traité d’élévation. » (Grasset). Et il a également participé au livre « Trois jours et trois nuits. Le grand voyage des écrivains à l'abbaye de Lagrasse » (Fayard). Dans notre Grand dictionnaire, Jean-Philippe Schreiber, professeur à l’ULB définit le judaïsme.