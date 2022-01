Et dieu dans tout ça ? : Nos rapports à la mort, avec Philippe Charlier sur Auvio

Comment faire l'amour avec un fantôme ? Oui, vous avez bien lu ! Voilà une question intrigante voire stimulante que pose Philippe Charlier. Ce médecin légiste, archéologue et anthropologue nous invite à enrichir nos rapports à mort. Il nous entraîne à la découverte d'une multitude de rituels à travers le monde et les époques. Et au passage, il nous initie à une anthropologie de l'invisible. Philippe Charlier est le directeur du département de la Recherche et de l'Enseignement au Musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. Ses derniers livres : « Comment faire l'amour avec un fantôme ? » (Cerf), « Rituels » (Cerf) et « Vaudou. L'homme, la nature et les dieux » (Plon).

Dans notre Grand dictionnaire, le philosophe André Comte Sponville (auteur d'un « Dictionnaire philosophique », PUF) définit le désir : cette « puissance de jouir et d'agir », écrit-il.

