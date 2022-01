Et dieu dans tout ça ? : 2022, année du « vivre-en-relation » ? Avec Patrick Chamoiseau sur Auvio

Et si en 2022, pour rendre possible le surgissement d'un monde meilleur, nous mettions de côté le « vivre-ensemble » et laissions jaillir et exister le « vivre-en-relation » ? C'est l'un des vœux formulés par l'écrivain Patrick Chamoiseau. Ce dimanche, depuis la Martinique où il vit, il nous dira ce qu'il entend exactement par « vivre-en-relation » et nous expliquera pourquoi il fait l'éloge de l'impensable. Son dernier livre : « Le conteur, la nuit et le panier » (Seuil).

Dans notre Grand dictionnaire, les secrets du miracle dans les religions avec le professeur de philosophie Jean Leclercq.

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 23 mai 2021.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?