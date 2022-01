Et dieu dans tout ça ? : 2022, année de rencontres décisives ? Avec Charles Pépin sur Auvio

« J'ai besoin de l'autre, de rencontrer l'autre pour me rencontrer. Il me faut rencontrer ce qui n'est pas moi pour devenir moi. ». C'est ce qu'écrit le philosophe Charles Pépin. A l'aube de cette année nouvelle et des nouvelles rencontres qui vont peut-être changer votre vie au fil de ces douze prochains mois, nous aborderons ces questions : Qu'est-ce qu'une rencontre ? Pourquoi peut-elle nous faire renaître ? A quelles conditions peut-on rencontrer ? L'aventure de la rencontre, c'est ce dimanche, avec le philosophe Charles Pépin. Son dernier livre a pour titre « La Rencontre » (Allary Editions).

Dans notre Grand dictionnaire, le professeur de l'ULB Jean-Philippe Schreiber nous raconte l'affaire du chevalier de La Barre.

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 28 mars 2021.

