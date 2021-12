Et dieu dans tout ça ?

« Si l’on veut changer le monde, cela devra passer par une transformation et une élévation de la conscience de chaque individu, et c’est ce à quoi Jung a consacré toute son existence ». C’est ce qu’écrit Frédéric Lenoir dans son nouvel essai (« Jung. Un voyage vers soi. », Albin Michel). Jung qui a aussi imaginé une spiritualité en dehors de toute croyance religieuse. La vie, la pensée et les idées de ce médecin psychiatre suisse, c’est ce dimanche avec le philosophe Frédéric Lenoir. Dans notre Grand dictionnaire, le philosophe André Comte Sponville (auteur d’un « Dictionnaire philosophique », PUF) définit l’avenir : il se pourrait bien que celui-ci n’existe pas !