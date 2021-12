Et dieu dans tout ça ? : Une philosophie de la maison avec Emanuele Coccia sur Auvio

Jusqu'ici, les philosophes sont peu entrés dans nos maisons. « La philosophie a oublié l'espace domestique », observe Emanuele Coccia. Et selon ce philosophe : en oubliant la maison, la philosophie se serait oubliée elle-même. Emanuele Coccia, qui a déjà déménagé trente fois, nous expliquera pourquoi il est urgent de penser la maison. Et pourquoi il faudrait que notre habitation se transforme en une véritable planète. Emanuele Coccia signe « Philosophie de la maison. L'espace domestique et le bonheur » (Bibliothèque Rivages).

Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros du Philosophie magazine nous propose une définition du verbe vieillir.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?