Et dieu dans tout ça ? : L'Ethique de Spinoza, une expérience unique. Avec Maxime Rovère sur Auvio

Un livre qui vous aide à « faire l'expérience de plus d'amour et de toujours plus d'amour », ça vous tente ? Alors, procurez-vous ce vieil ouvrage de philosophie du 17ième siècle : « L'Ethique » de Spinoza. C'est ce que vous conseille le philosophe Maxime Rovère. Comment et pourquoi lire cet essai qui ne s'adresse pas qu'aux érudits ? Maxime Rovère nous répond, ce dimanche. Avec lui, nous parlerons aussi des cons, des idiots et même de la puissance philosophique de Peter Pan ! Maxime Rovère est notre invité, cette semaine. Il a dirigé une édition traduite et annotée de « L'Ethique » de Spinoza (Flammarion).

Dans notre Grand dictionnaire, Gaëlle Jeanmart, philosophe et membre de PhiloCité nous offre une leçon d'auto-défense intellectuelle.

