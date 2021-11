Et dieu dans tout ça ? : L'islam et la science, avec Faouzia Charfi sur Auvio

La religion et la science peuvent-elles cohabiter en terre d'islam ? A quelles conditions ? Comment ne pas les confondre, comment réaffirmer l'autonomie de la science ?

Dans son dernier ouvrage, «L'islam et la Science : en finir avec les compromis» (Editions Odile Jacob), la physicienne tunisienne Faouzia Charfi nous raconte le récit passionnant des relations entre l'islam et la science depuis plus d'un millénaire. Elle montre comment la science arabe, qui a jadis connu un âge d'or, a été remise en question au nom de la religion.

