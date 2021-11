Et dieu dans tout ça ?

Comment dessiner la nature ? Et quels liens entretenir avec elle ? Ces questions, Catherine Meurisse les explore au contact de paysages japonais. L’autrice de BD y croise le Tanuki, un étrange animal, esprit de la forêt. Elle traverse aussi des territoires sacrés. Catherine Meurisse a été dessinatrice à Charlie Hebdo. Le 7 janvier 2015, elle s’est réveillée trop tard pour arriver à temps à la conférence de rédaction. Ses collègues et amis sont morts. C’est la beauté qui l’a, alors, épaulée. Aujourd’hui : comment la beauté continue-t-elle à l’accompagner, à la sauver ? Ce dimanche, Catherine Meurisse est à nos côtés. « La jeune femme et la mer » (Dargaud), c’est son nouvel album. Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, du Philosophie magazine, évoque « Le discours de la méthode », livre majeur de René Descartes.