Dans notre Grand dictionnaire, vous découvrirez l’univers des nudges : ces dispositifs qui modifient discrètement nos comportements. Faut-il s’en inquiéter ? La philosophe et membre de PhiloCité, Gaëlle Jeanmart nous explique. Chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions.