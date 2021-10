Et dieu dans tout ça ?

« Tu te demandes, sans doute, pourquoi je m’échine à t’écrire chaque jour des mots qu’à coup sûr, à moins d’un peu probable miracle, tu ne liras jamais ? Disons que j’écris pour te retenir. ». C’est ce que confie Jean-Claude Grumberg dans un bouleversant chant d’amour qu’il adresse à la femme de sa vie, disparue en 2019. Jean-Claude Grumberg, dramaturge et scénariste, est un enfant de déporté. Toute sa vie, les questions de l’oubli et du devoir de mémoire l’ont préoccupé. Mais ce n’est que depuis peu qu’il est capable de se reconnaître comme survivant. Jean-Claude Grumberg est notre invité ce dimanche. Il signe « Jacqueline, Jacqueline » (Seuil). Dans notre Grand dictionnaire, vous découvrirez l’univers des nudges : ces dispositifs qui modifient discrètement nos comportements. Faut-il s’en inquiéter ? La philosophe et membre de PhiloCité, Gaëlle Jeanmart nous explique.