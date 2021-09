Et dieu dans tout ça ? : Le sens de l'héritage avec François Noudelmann sur Auvio

« La recherche des ancêtres m'a toujours paru assommante, et même douteuse. », c'est ce qu'écrit le philosophe François Noudelmann. Et puis, son avis a évolué. Il a fini par se pencher sur son passé. Par découvrir l'histoire de son grand-père Chaïm. Il s'est également concentré sur les confidences et les silences de son père qui est parvenu à sauver sa peau pendant la deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce que l'héritage ? Qu'est-ce qui se transmet de père en fils ? À quelles expériences -familiales ou non- doit-on ce que l'on est ? Qu'est-ce que la judéité ? Et l'identité ? François Noudelmann est notre invité. Son roman « Les enfants de Cadillac » est l'un des plus remarqués de cette rentrée littéraire.



Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros du Philosophie Magazine relève le défi de nous synthétiser la vie et l'œuvre de Blaise Pascal en cinq minutes !

