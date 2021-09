Et dieu dans tout ça ?

Qu’est-ce qui différencie une image du monde animiste d’une image du monde occidental dans lequel nous avons grandi ? Qu’est-ce que les images nous font voir ? En quoi complètent-elles le monde ? Et qu’est-ce donc que la puissance d’agir des images ? L’anthropologue Philippe Descola nous entraîne dans une enquête passionnante dans le labyrinthe des images d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et de là-bas. Il publie un ouvrage majeur : « Les formes du visible » (Seuil). Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros du Philosophe Magazine nous définit la fragilité.