Et dieu dans tout ça ? : Envie de vivre ? Avec Catherine Millot sur Auvio

« Avais-je encore vraiment envie de vivre ? Je m'étonnais tout de même de n'éprouver aucune peur de mourir ». C'est ce qu'écrit la psychanalyste Catherine Millot. Ces derniers mois, à 75 ans, elle a failli y passer à cause du coronavirus. Mais pourquoi était-elle si sereine ? Elle prend le temps de déplier la question dans son nouveau livre « Un peu profond ruisseau... » (Gallimard) et d'interroger sa pulsion de vie. Catherine Millot fut l'une des patientes et des intimes de Jacques Lacan. C'est aussi une passionnée des mystiques.

Dans notre Grand dictionnaire, Jean-Philippe Schreiber, professeur à l'ULB, nous explique le financement des cultes en Belgique.

