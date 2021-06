Et dieu dans tout ça ? : Des images et moi et moi,... avec Annie Le Brun sur Auvio

Vous ne pouvez pas l’ignorer : vous baignez dans un flux continu d’images. Flux qui s’est encore renforcé au fil de la crise sanitaire lorsque vous étiez enfermés chez vous. Flux que vous avez contribué à alimenter. Parce que vous vouliez rester dans l’image. C’est le statut de l’image au 21ième siècle que tente de décoder l’essayiste Annie Le Brun. Qu’est-ce que ce déferlement d’image fait à notre regard et à notre corps ? De quelles manières nos vies sont-elles modifiées par ce qu’elle appelle « la dictature de la visibilité » ? Et dans ce contexte, est-il encore possible de penser ? Annie Le Brun répondra. Elle signe avec Juri Armanda « Ceci tuera cela. Image, regard et capital » (Stock). Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, du Philosophie Magazine, nous présente la sagesse d’Epictète.