Et dieu dans tout ça ? : Penser au pluriel avec Souleymane Bachir Diagne sur Auvio

« La religion est une réalité vivante, dynamique, et les croyants sont toujours dans le mouvement de s'y convertir ». C'est ce qu'écrit Souleymane Bachir Diagne. Le philosophe sénégalais fait partie des penseurs majeurs de notre époque. Il fut élève des célèbres Louis Althusser et Jacques Derrida. C'est un spécialiste de la philosophie islamique. Aujourd'hui, à 65 ans, il enseigne à l'université de Columbia à New-York. Avec lui, ce dimanche, nous parlerons d'identité, de pluralité, d'universel, de foi et de raison. Son nouveau livre : « Le fagot de ma mémoire » (Philippe Rey).

Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine nous définit calmement l'énervement.

