Et dieu dans tout ça ? : Contours des jours avec Pierre Bergougnioux sur Auvio

« L'écrit est l'unique moyen d'affronter avec quelque chance de succès la double énigme à laquelle nous sommes confrontés, le monde et nous-mêmes. ». Ce sont des mots de Pierre Bergougnioux. L'écrivain français décrit depuis plus de quarante ans dans des carnets le déroulé de ses journées, les contours de ses jours. Que lui offre cette pratique ? Que parvient-il à saisir de sa vie ? Quels sont les mystères qu'il perce au fil des pages, et au fil de son existence ? Pierre Bergougnioux nous répond, ce dimanche. Son ouvrage « Carnet de notes 2016-2020 » est paru chez Verdier.

Dans notre Grand dictionnaire, le professeur de philosophie Jean Leclercq nous définit les dimensions sanitaires et religieuses d'un mot que nous croisons au quotidien : la quarantaine.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?