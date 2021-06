Et dieu dans tout ça ? : Nos vies dans leurs contextes, avec Boris Cyrulnik sur Auvio

« Les êtres humains ne sont pas séparables de leur milieu, comme nous l’a fait croire un individualisme simplificateur. Leur corps est un carrefour de pressions écologiques et leur âme un carrefour de récits. ». C’est ce qu’écrit Boris Cyrulnik. Dans quelle mesure est-ce que le contexte dans lequel nous évoluons influence notre existence ? Pourquoi les premiers jours de notre vie sont-ils souvent déterminants ? Pourquoi certains d’entre nous semblent plus doués pour le bonheur que pour le malheur ? Nous en discutons ce dimanche avec le grand neuropsychiatre Boris Cyrulnik. « Des âmes et des saisons » (Odile Jabob), c’est le titre de son nouvel essai. Dans notre Grand dictionnaire, les caractéristiques d’un cantique sont définies par le professeur de philosophie Jean Leclercq.