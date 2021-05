Et dieu dans tout ça ? : Le bien, la beauté et l'examen d'une existence avec Axel Kahn sur Auvio

« Osons le bien ! ». C'est la formule que lance le médecin et généticien Axel Kahn. A quoi bon être bon ? Pourquoi faire le bien ? Au fil de sa vie, Axel Kahn a été guidé par ces mots de son père : « Sois raisonnable et humain ! ». Y est-il parvenu ? Comment a-t-il pris ses distances avec le mal ? Examen d'une existence, ce dimanche, avec un septuagénaire qui se dit amoureux fou de la beauté. Son nouveau livre : « Et le Bien dans tout ça ? » (Stock).

Dans notre Grand dictionnaire, Alexandre Lacroix, écrivain et directeur de la rédaction du Philosophie Magazine, vient nous présenter un concept qu'il a inventé : le postutilitarisme. Il s'agit d'une nouvelle philosophie de l'action. Il la détaille dans son nouvel essai : « Comment ne pas être esclave du système ? » (Allary Editions).

