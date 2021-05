Et dieu dans tout ça ? : Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions : "postutilitarisme" sur Auvio

Dans notre Grand dictionnaire, Alexandre Lacroix, écrivain et directeur de la rédaction du Philosophie Magazine, vient nous présenter un concept qu’il a inventé : le postutilitarisme. Il s’agit d’une nouvelle philosophie de l’action. Il la détaille dans son nouvel essai : « Comment ne pas être esclave du système ? » (Allary Editions). Chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions.