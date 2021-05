Et dieu dans tout ça ? : Vie, mort et collapsologie par temps de pandémie avec Jean-Pierre Dupuy sur Auvio

Le Covid-19, « c’est un virus moral au sens qu’il nous enjoint de penser aux autres avant de penser à nous-même. Et nous n’avons pas entendu sa leçon. ». Voilà ce qu’écrit le philosophe Jean-Pierre Dupuy. Toutes les vies se valent-elles ? Comment cette pandémie fait-elle évoluer notre rapport à la vie et à la mort ? Mais aussi, à la catastrophe ? Jean-Pierre Dupuy partage avec nous ses réflexions et ses critiques à l’égard des collapsologues et de celles et ceux qu’il appelle les intellectuels covidosceptiques. Jean-Pierre Dupuy signe « La catastrophe ou la vie. Pensées par temps de pandémie. » (Seuil). Dans notre Grand dictionnaire, le professeur de philosophie de l’UCLouvain, Jean Leclercq nous livre les secrets du mot temple.