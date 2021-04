Et dieu dans tout ça ? : Ego-histoire avec Pierre Nora sur Auvio

« Pour moi, le judaïsme est tout entier histoire. Ce n'est pas une religion, à la différence du christianisme ; ce n'est pas non plus une culture, à la différence de l'islam. C'est une histoire. ». Voilà ce qu'écrit le grand historien français Pierre Nora. A 89 ans, il décide de raconter sa jeunesse : sa famille, la passion amoureuse, son goût pour la poésie, la guerre et son histoire juive. Les débuts de l'histoire d'un historien, c'est ce dimanche avec Pierre Nora. Son livre « Jeunesse » est publié chez Gallimard.

Simone de Beauvoir est à l'affiche de notre Grand dictionnaire cette semaine. Les grandes lignes de sa vie et de son œuvre vous sont contées par Martin Legros, rédacteur en chef du Philosophie Magazine.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?