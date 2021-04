Et dieu dans tout ça ? : La soif d'absolu et de littérature de Laurence Nobécourt sur Auvio

« Je suis née du verbe, sans rituel ni sermon. Je suis née de ces après-midi blanches où retirée à ma table, au centre du temps, j'écris ce qui ne peut se dire ni se taire ». Ce sont les mots de Laurence Nobécourt. Elle affirme que l'écriture lui a sauvé la vie. Et elle relie sans hésiter littérature, foi et spiritualité. Ce dimanche, Laurence Nobécourt partage avec nous sa soif d'absolu. Son livre a pour titre « Le chagrin des origines » (Albin Michel).

Que sont les « nouvelles pratiques philosophiques » ? La philosophe et membre de PhiloCité Gaëlle Jeanmart nous répond dans notre Grand dictionnaire.

Ce numéro vous avait déjà été proposé le 24 novembre 2019.

