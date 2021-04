Et dieu dans tout ça ? : Vies nouées avec Camille de Toledo sur Auvio

« Nos vies, de quel ricochet sont-elles les ondes ? », c'est la question que déroule Camille de Toledo tout au long de son nouveau texte. Après le suicide de son frère, puis la mort de ses parents, dans la foulée, son corps a lâché. Alors, il s'est mis à l'écouter. A se tourner vers ce qu'il appelle les « savoirs improuvés ». Et à mener une enquête sur les fragilités cachées dont il a peut-être hérité. Qu'est-ce qui se transmet d'un corps à l'autre ? D'une vie à l'autre ? Et qu'est-il possible de réparer ? Entretien avec Camille de Toledo ce dimanche. Son nouveau livre a pour titre « Thésée, sa vie nouvelle » (Verdier).

Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, nous présente la pensée d'un philosophe star aux Etats-Unis : Michael Sandel. Il s'en prend, aujourd'hui, à ce qu'il nomme la « tyrannie de la méritocratie ».

Ce numéro vous avait déjà été proposé le dimanche 25 octobre 2020.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?