Et dieu dans tout ça ? : Ego-histoire avec Pierre Nora sur Auvio

« Pour moi, le judaïsme est tout entier histoire. Ce n’est pas une religion, à la différence du christianisme ; ce n’est pas non plus une culture, à la différence de l’islam. C’est une histoire. ». Voilà ce qu’écrit le grand historien français Pierre Nora. A 89 ans, il décide de raconter sa jeunesse : sa famille, la passion amoureuse, son goût pour la poésie, la guerre et son histoire juive. Les débuts de l’histoire d’un historien, c’est ce dimanche avec Pierre Nora. Son livre « Jeunesse » est publié chez Gallimard. Simone de Beauvoir est à l’affiche de notre Grand dictionnaire cette semaine. Les grandes lignes de sa vie et de son œuvre vous sont contées par Martin Legros, rédacteur en chef du Philosophie Magazine.