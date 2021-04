Et dieu dans tout ça ? : Vraiment vivre et vraiment penser, avec François Jullien sur Auvio

Que pouvons-nous « expliquer » de nos vies ? Notre invité répond : « Rien qui soit intimement convaincant ». Pour le philosophe François Jullien, il nous faudrait apprendre à nous débarrasser des questions qui commencent par « Quand » ou par « Pourquoi ». Parce qu'elles ne nous mèneraient pas sur le véritable chemin de la connaissance. François Jullien nous propose de nous appuyer sur une autre langue et en particulier sur le chinois pour vraiment penser, et vraiment vivre ! François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue. « Ce point obscur d'où tout a basculé », c'est le titre de son nouvel essai (L'Observatoire).

Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, s'intéresse à l'amour chez les jeunes d'aujourd'hui et dégage le concept d'amour fluide.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?