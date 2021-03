Et dieu dans tout ça ? : Quelle sagesse, un an après le début du confinement ? Avec Ilios Kotsou, Matthieu Ricard et... les histoires de Nasredin sur Auvio

« Bien que la sagesse de Nasredin paraisse excentrique et décalée, elle n'en est pas moins authentique : elle nous ramène au réel. C'est donc une sagesse fluide, souple, qui nous met en accord avec la vie ». C'est ce qu'écrivent deux fans absolus des histoires de ce personnage du XIIIe siècle : à savoir le moine bouddhiste Matthieu Ricard et le docteur en psychologie Ilios Kotsou. Qu'est-ce que la sagesse en action ? Comment ne pas tomber dans les pièges de l'égo ? Est-il possible de se connaître ? Et peut-on vraiment connaître le bonheur après un an de crise sanitaire ? Ces questions, nous les explorons donc avec Matthieu Ricard, Ilios Kotsou et le sage Nasredin ! Pour aller plus loin, à lire : « Les folles histoires du sage Nasredin » (L'Iconoclaste-Allary Editions).

