Et dieu dans tout ça ? : Vivre avec nos morts, avec Delphine Horvilleur sur Auvio

« Personne ne sait parler de la mort, et c’est peut-être la définition la plus exacte que l’on puisse en donner». C’est ce qu’écrit la rabbin Delphine Horvilleur. Et pourtant, parler de la mort, c’est précisément ce que nous allons tenter de faire en sa compagnie. Parler de la mort. Et parler de nos morts. De nos fantômes. Puisque que comme elle l’écrit : « Très rationnellement, nous vivons tous avec des fantômes ». Delphine Horvilleur signe un nouveau texte intitulé « Vivre avec nos morts » (Grasset). Dans notre Grand dictionnaire, Martin Legros, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine, définit l’identité.