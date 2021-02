Et dieu dans tout ça ? : Une traversée de l’histoire de l’humanité avec Eric-Emmanuel Schmitt sur Auvio

« Je suis né il y a plusieurs milliers d’années, dans un pays de ruisseaux et de rivières, au bord d’un lac devenu une mer. » C’est ce que confie Noam, personnage clé d’une histoire romanesque de l’humanité signée Eric-Emmanuel Schmitt. Quel est le sens de sa démarche ? Comment s’est-il inspiré de la Bible pour bâtir son projet ? Pourquoi a-t-il inventé un personnage immortel ? Au fil du temps, l’humanité a-t-elle progressé ? Et notre rapport aux spiritualités, comment a-t-il évolué ? Eric-Emmanuel Schmitt nous répondra. Et nous dira quelques mots à propos de sa foi. « Paradis perdus » (Albin Michel), c’est le titre du premier tome de « La traversée des temps » que va dérouler l’écrivain ces prochaines années. Dans notre Grand dictionnaire, il est question du mouvement des Lumières et de son actualité éclairante avec Martin Legros, rédacteur en chef du Philosophie Magazine. Dans son intervention, il évoquera la sortie du livre « 21 penseurs pour 2021 » (Philosophie Magazine Éditeur) qu’il a coordonné.