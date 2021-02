Et dieu dans tout ça ? : Le clitoris, organe de pensée avec Catherine Malabou sur Auvio

Elle souhaite que le clitoris devienne un organe de pensée. La philosophe Catherine Malabou est notre invitée. Le clitoris a été, au fil de l'histoire, invisibilisé, effacé. Y compris par des philosophes. Catherine Malabou dénonce d'ailleurs une « phallocratie philosophique ». Pourquoi le clitoris a-t-il tant dérangé ? Pourquoi est-il anarchiste ? Comment peut-il participer à construire un monde à l'écart des rapports de domination ? Quel rapport existe-t-il entre savoir penser et savoir jouir ? Eléments de réponse, ce dimanche, avec notre invitée. Catherine Malabou est l'autrice de l'essai « Le plaisir effacé. Clitoris et pensée » (Bibliothèque Rivages).



Dans notre Grand dictionnaire, Gaëlle Jeanmart, philosophe et membre de PhiloCité, nous parle de la méditation antique.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?