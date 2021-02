Et dieu dans tout ça ? : Le nouveau nom de l’amour avec Belinda Cannone sur Auvio

Les couples se font et se défont. L’amour pour toujours est devenu l’exception. Mais ça n’est pas grave, selon notre invitée. Pour Belinda Cannone, nous sommes devenus des « polygames lents ». Belinda Cannone qui nous invite à arrêter de considérer la séparation comme un échec. Et à faire l’éloge du désir et de l’intime. En ce dimanche 14 février, l’amour fait battre très fort le cœur de votre magazine ! Belinda Cannone signe « Le nouveau nom de l’amour » (Stock).

Dans notre Grand dictionnaire, le professeur de philosophie Jean Leclercq définit le mot mythe.