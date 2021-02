Et dieu dans tout ça ? : Le procès des attentats de janvier 2015 à Paris par Yannick Haenel sur Auvio

« Je n'étais jamais entré dans un tribunal, je ne connaissais pas le monde de la justice, j'ignorais qu'il était le monde lui-même, et qu'on peut (qu'on doit) tout attendre de lui, comme on attend tout du langage et de l'amour. ». C'est ce que dit l'écrivain Yannick Haenel. Pendant près de deux mois et demi, il a suivi, audience après audience, le procès des attentats de janvier 2015 à Paris. Yannick Haenel vient, ce dimanche, nous raconter cette expérience bouleversante. Et notamment, ce qu'il a appris à propos de la vérité, de l'écoute, de la parole ou encore de la mort.



Il signe « Janvier 2015 le procès » (CHARLIE HEBDO/ LES ECHAPPES) avec les dessins de François Boucq. Son actualité, c'est aussi la parution de « Papillon noir » (suivi de « Longer à pas de loup ») (Gallimard).



