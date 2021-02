Et dieu dans tout ça ? : Le clitoris, organe de pensée avec Catherine Malabou sur Auvio

Elle souhaite que le clitoris devienne un organe de pensée. La philosophe Catherine Malabou est notre invitée. Le clitoris a été, au fil de l’histoire, invisibilisé, effacé. Y compris par des philosophes. Catherine Malabou dénonce d’ailleurs une « phallocratie philosophique ». Pourquoi le clitoris a-t-il tant dérangé ? Pourquoi est-il anarchiste ? Comment peut-il participer à construire un monde à l’écart des rapports de domination ? Quel rapport existe-t-il entre savoir penser et savoir jouir ? Eléments de réponse, ce dimanche, avec notre invitée. Catherine Malabou est l’autrice de l’essai « Le plaisir effacé. Clitoris et pensée » (Bibliothèque Rivages). Dans notre Grand dictionnaire, Gaëlle Jeanmart, philosophe et membre de PhiloCité, nous parle de la méditation antique.