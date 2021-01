Et dieu dans tout ça ? : Philosopher avec… Tintin ! sur Auvio

Quels sont les trésors philosophiques que contiennent les albums de Tintin ? Et si votre premier professeur de philosophie avait été ce célèbre reporter à la houppe légendaire ? En tout cas, bien des thèmes chers à la philosophie sont abordés dans l’univers créé par Hergé : que ce soit l’amitié, l’éthique, la raison, notre rapport au réel ou notre quête du bonheur. Nous en parlons ce dimanche avec la docteure en philosophie Laurence Devillairs, le rédacteur en chef du Philosophie Magazine Martin Legros, et Didier Platteau, éditeur et fondateur du festival de philosophie et de musiques « Les Inattendues » à Tournai. Ce numéro est réalisé à l’occasion de la sortie d’un hors-série du « Philosophie Magazine » : « Tintin et le trésor de la philosophie ». Dans notre Grand dictionnaire, le professeur de l’ULB Jean-Philippe Schreiber définit le mot concordat.