Et dieu dans tout ça ? : Femme et évêque…et pourquoi pas ? avec Anne Soupa sur Auvio

« Est-on évêque à cause de son pénis ? ». La théologienne Anne Soupa pose la question. Mais ce n’est pas tout : elle est passée à l’action. Ces derniers mois, elle a posé sa candidature pour devenir archevêque de Lyon. Sa démarche, c’était bien plus que de la provocation. Anne Soupa s’explique, dans votre magazine, ce dimanche. Et en détail dans son nouveau livre « Pour l’amour de Dieu » (Albin Michel). Dans notre Grand dictionnaire, le professeur de philosophie (UCLouvain) Jean Leclercq prend le temps de définir le mot euthanasie.