Et dieu dans tout ça ? : Les chemins du sacré, avec Frédéric Lenoir sur Auvio

Ça fait plus de trente ans qu'il s'intéresse aux spiritualités et aux diverses sagesses. Et cette fois, le philosophe Frédéric Lenoir nous entraîne pour un tour du monde à la recherche du sacré. Le sacré et ses formes très diverses présentes sur les cinq continents. Le voyage, c'est ce dimanche en début d'après-midi. Et notre guide s'appelle donc Frédéric Lenoir. Son livre « Les chemins du sacré » est sorti aux Éditions de l'Observatoire.

Dans notre Grand dictionnaire, Gaëlle Jeanmart, philosophe, membre de PhiloCité, nous explique comment Descartes envisageait le doute.

