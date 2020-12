Et dieu dans tout ça ? : Vivre, tout un art ! Avec Jean-Louis Servan-Schreiber et Emmanuel Carrère sur Auvio

« Désormais officiellement vieux, je découvre que je suis plus content que jamais d'être vivant. » C'est ce qu'écrivait Jean-Louis Servan Schreiber en 2019 dans « 80 ans un certain âge » (Albin Michel). Le journaliste et essayiste est décédé le 28 novembre 2020. Nous lui rendons hommage, ce dimanche.

Il devait écrire un livre sur la méditation. Mais il a été rattrapé par une terrible dépression. Il a été interné pendant quatre mois dans un hôpital psychiatrique. Alors c'est tout cela qu'il a finalement décidé de raconter dans « Yoga » (P.O.L). Nous réécouterons de larges extraits de l'entretien qu'Emmanuel Carrère nous avait accordé à la rentrée.

