Et dieu dans tout ça ? : Le Grand dictionnaire des philosophies et des religions : la "naissance" dans les religions sur Auvio

Comment le mot "naissance" est-il employé dans les religions ? Pourquoi faut-il distinguer nativité et natalité ? Eléments de réponse dans notre Grand dictionnaire, à quelques jours de la fête de Noël, avec le professeur de l’UCLouvain Jean Leclercq. Chaque semaine, un mot, un concept, une idée, et des tentatives de définitions pour éclairer le vocabulaire des philosophies et des religions.