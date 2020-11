Et dieu dans tout ça ? : Les sources religieuses du néo-libéralisme, avec Sylvain Piron sur Auvio

« Nous vivons dans les ruines du christianisme » car « Les principaux dogmes de la théologie économique contemporaine ne sont que des reformulations, sous d’autres habits, de propositions doctrinales énoncées au cours du second millénaire de l’histoire chrétienne ». Dans son ouvrage « Généalogie de la morale économique » (éditions Zones Sensibles), notre invité Sylvain Piron, historien et médiéviste, nous propose un voyage à travers l’histoire du christianisme pour mettre à jour les origines religieuses de l'idéologie néo-libérale et de ses grands principes comme le travail, la valeur ou l'industrie. Dans notre grand dictionnaire, le spécialiste du bouddhisme Philippe Cornu viendra nous définir le mot « dharma ».