Et dieu dans tout ça ? : Impossibilité de consoler ? Avec Vincent Delecroix sur Auvio

Qui peut encore aujourd’hui nous consoler ? La philosophie peut-elle nous aider à sécher nos larmes ? Peut-elle tenir des promesses et faire face à la tristesse ? D’où vient notre désir de consolation ? Le philosophe Vincent Delecroix s’est penché sur ces questions. Ce dimanche, il nous livre ses réflexions et, au passage, il réhabilite l’utopie et l’ironie. Vincent Delecroix, spécialiste de Kierkegaard, il enseigne la philosophie de la religion à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Son nouveau livre a pour titre « Consolation philosophique » (Bibliothèque Rivages) Dans notre Grand dictionnaire, c’est le sacré qui est défini par le professeur de philosophie de l’UCLouvain, Jean Leclercq.