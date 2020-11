Et dieu dans tout ça ? : Vers l’au-delà du ressentiment avec Cynthia Fleury sur Auvio

« Le ressentiment est en marche, bien ancré dans les cœurs et les discours, prêt à la revendication. », c’est ce qu’écrit Cynthia Fleury. Avec elle, ce dimanche, nous allons nous pencher sur les ressorts du ressentiment. Sur les liens qu’il tisse avec la démocratie. Et avec nos vies. Nous nous attarderons aussi sur les antidotes au ressentiment. La philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury est notre invitée ce dimanche. Elle est l’autrice de ce nouvel essai « Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment » (Gallimard). Dans notre Grand dictionnaire, le mot « profane » est décortiqué et décodé par le professeur de philosophie de l’UCLouvain Jean Leclercq.