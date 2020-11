Et dieu dans tout ça ? : Bernard Stiegler, un philosophe de la technique atypique sur Auvio

Son décès a surpris. C'était milieu de l'été dernier. Le philosophe Bernard Stiegler s'est suicidé. Il avait 68 ans. C'était un philosophe qui pensait le développement technologique et s'intéressait, notamment, de près aux technologies numériques. Ce dimanche, nous lui rendons hommage. Le directeur de la rédaction du Philosophie Magazine, Alexandre Lacroix, brossera son portrait. Et nous réécouterons un entretien qu'il nous avait accordé en 2018 (à l'occasion de la sortie de son livre « Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? » (Babel)). Une interview qui reste, vous l'entendrez, d'une brûlante actualité.

Dans notre Grand dictionnaire, le concept d'interdépendance dans le bouddhisme est expliqué par le professeur et spécialiste du bouddhisme Philippe Cornu.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?