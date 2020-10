Et dieu dans tout ça ? : Naître et être père avec Alexandre Lacroix sur Auvio

« Mes enfants auront été ma vie d’adulte, la paternité mon destin. Je l’ai subi et je lui ai fait confiance, il m’a terrassé et il m’a grandi. ». Ce dimanche, l’expérience de la paternité vous est racontée par le philosophe Alexandre Lacroix, père de cinq enfants. Y a-t-il un instinct paternel ? Les enfants nous aident-ils à penser, voire à philosopher ? Et au bout du compte, qu’est-ce qu’un père ? Alexandre Lacroix nous répondra. Il signe le roman « Naissance d’un père » (Allary Editions). Dans notre Grand dictionnaire, la philosophe Gaëlle Jeanmart, membre de PhiloCité, nous fait vivre l’expérience de la statue d’Etienne Bonnot de Condillac.