Et dieu dans tout ça ? : André Comte-Sponville : amoureux de Montaigne sur Auvio

Qu'est-ce que Montaigne a encore à nous dire aujourd'hui ? « Montaigne n'est pas seulement un écrivain de génie et un très talentueux philosophe. C'est aussi et d'abord un humain d'exception, que l'on aurait voulu connaître, que l'on connaît en effet, par son chef-d'œuvre, et qu'on aime autant qu'on l'admire. » c'est ce qu'écrit André comte-Sponville dans son livre « Un Dictionnaire amoureux de Montaigne » (Plon), il est notre invité. Et dans notre grand dictionnaire, nous nous pencherons sur la question de l'antimaçonnisme en compagnie du fondateur de l'Observatoire des Religions et de la Laïcité Jean-Philippe Schreiber.