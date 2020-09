Et dieu dans tout ça ? : Le chemin de foi de Michael Lonsdale sur Auvio

Il s’est glissé dans la peau de plusieurs religieux au cours de sa longue carrière. Il a, par exemple, interprété le rôle de frère Luc, l’un des moines de Tibhirine assassinés dans les années nonante. C’est le grand acteur Michael Lonsdale qui est avec nous ce dimanche. A 88 ans, il se confie sans tabous à propos de sa foi et sa relation avec Dieu. Ses derniers livres : « Pèlerin à Tibhirine » (Salvator), « L’âme de Tibhirine » (Les éditions du Cerf), « Mes étoiles. Les rencontres qui ont éclairé mon chemin » (Bayard) et « Sur la voie de la Beauté et de l’Amour » des entretiens avec le cardinal Paul Poupard menés par Anne Facérias (Pierre TEQUI éditeur). Qu’est-ce qu’un dogme ? Eléments de réponse dans notre Grand dictionnaire avec le professeur de l’UCLouvain Jean Leclercq.