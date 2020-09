Et dieu dans tout ça ? : Faire de sa vie un roman avec Sandrine Willems sur Auvio

« On ne peut mieux aider quelqu'un à vivre, qu'en l'aidant à faire de sa vie une histoire (...) Et plus le temps va, plus je constate que ma propre vie, je la construis aussi comme un roman (...) Simplement, c'est un roman auquel je crois, et j'ai besoin de cette foi-là pour vivre. » Voilà ce que confie la psychologue, philosophe et écrivaine belge Sandrine Willems. Dans son nouveau roman, elle injecte quelques éléments de son existence, de celle de sa grand-mère, mais aussi de la vie et de l'œuvre du célèbre compositeur Franz Schubert. « Consoler Schubert » vient de sortir aux Impressions Nouvelles.

Pendant tout le mois de septembre, dans notre Grand dictionnaire, notre mini-série « Prendre soin... » vous raconte comment la philosophie pense le soin. La philosophe Claire Marin se penche cette semaine sur quelques écrits de Paul Ricoeur.

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE Émission Et dieu dans tout ça ?