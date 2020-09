Et dieu dans tout ça ? : Lire la vie avec Pascal Quignard sur Auvio

Pour lui, les livres sont un précieux refuge. « J’aime vieillir dans leur silence, dans la longue phrase qui passe sous les yeux. », écrit-il. C’est l’écrivain Pascal Quignard notre invité. Qu’est-ce qu’une vie passée à lire et à écrire ? Qu’y a-t-il de vivant dans les livres ? Que peut-on y apprendre sur les mystères de l’existence ? Il nous racontera. Et Pascal Quignard nous invitera aussi à être sans cesse au commencement de notre vie. A nous approcher de l’énigme de l’origine. Pascal Quignard vient de publier « L’Homme aux trois lettres » (Grasset). Qu’est-ce donc que le soin ? Et qu’est-ce que la philosophie a à nous enseigner à ce sujet ? Pendant tout le mois de septembre, dans notre Grand dictionnaire, notre ouvrons une mini-série intitulée « Prendre soin… » imaginée et réalisée avec la philosophe Claire Marin.